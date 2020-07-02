Резня в Житомирской области: в Киеве задержали подозреваемого в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Полицейские задержали в Киеве мужчину, которого подозревают в убийстве одного человека и ножевом ранении еще восьмерых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"2 июля ночью в одном из микрорайонов Киева следователи уголовной полиции ГУНП Житомирской области задержали 40-летнего жителя Иршанска. Мужчина находился в розыске после травмы в ходе уличного конфликта 9 человек. Сейчас с ним работают следователи", - говорится в сообщении.
Указано, что в ходе первоочередных мероприятий полицейские нашли автомобиль мужчины и провели ряд неотложных обысков. В течение последующего периода продолжался комплекс следственно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого. К их проведению были привлечены дополнительные силы и средства полиции, в частности местность, в том числе лесные массивы, вокруг пгт. Иршанска была тщательно проверена и отработана. Подворные и поквартирные обходы жителей ближайших к месту происшествия населенных пунктов Хорошевского района охватила несколько тысяч человек. Проводились и другие мероприятия непубличного характера.
"По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", - сказал начальник полиции области Юрий Олейник.
Сообщается, что по имеющейся информации, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до столицы.
Указано, что ему объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
"Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток без права внесения залога", - указано в сообщении.
Напомним, в Житомирской области мужчина нанес ножевые ранения 9 лицам, один человек умер.