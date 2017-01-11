Рівненське відділення Фонду держмайна отримало новго керівника

Як повідомили в установі, до призначення 32-річна О.Спіріна керувала запорізьким відділенням Фонду держмайна, а до того 6 років працювала на посаді першого заступника.

Володимир Іванов, який з 2010 року керував рівненським відділенням Фонду, звільнився з посади за власним бажанням. Він припинив працювати ще у грудні.