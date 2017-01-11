Ровенское отделение Фонда госимущества получило новго руководителя
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 января. УНН. Исполнять обязанности начальника Ровенского регионального отделения Фонда госимущества назначена Елена Спирина. Об этом УНН сообщили в Ровенском отделении учреждения.
Как сообщили в учреждении, до назначения 32-летняя Е.Спирина руководила запорожским отделением Фонда госимущества, а до этого 6 лет работала в должности первого заместителя.
Владимир Иванов, который с 2010 года руководил ровенским отделением Фонда, уволился по собственному желанию. Он перестал работать еще в декабре.