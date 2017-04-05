Рівненська прокуратура оскаржить домашній арешт прокурора І.Чайки
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Прокуратура Рівненської області не погоджується з ухвалою суду про домашній арешт прокурора Ігоря Чайки, якого підозрюють у вбивстві мачухи. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар прокуратури Рівненської області Людмила Суржук.
За її словами, ухвалу рівненського міського суду оскаржать в апеляційному порядку, готуються відповідні документи.
"Ми наполягаємо на триманні підозрюваного під вартою. Також у судовому порядку вирішується питання про відсторонення прокурора від займаної посади", - зазначила Л.Суржук.
Як повідомляв УНН, вчора рівненської прокуратури Ігор Чайка прийшов із адвокатом. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві. Рівненський міський суд відправив прокурора під цілодобовий домашній арешт. І.Чайка своєї провини не визнав. Заявив, що захищався.
Сімейна драма в райцентрі Дубно трапилася цієї суботи. Прокурор Тернопільської обласної прокуратури приїхав до батька, виникла сварка, що завершилася стріляниною. Його 43-річна мачуха загинула на місці, батька з тяжкими пораненнями госпіталізували. За версією прокуратури, мотивом злочину стала суперечка за будинок. І.Чайці загрожує довічне ув’язнення.