Ровенская прокуратура обжалует домашний арест прокурора И.Чайки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65558 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108200 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165994 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121788 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119754 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114199 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105351 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157214 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ровенская прокуратура обжалует домашний арест прокурора И.Чайки

Ровенская прокуратура обжалует домашний арест прокурора И.Чайки

Киев  •  УНН

 • 12310 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Прокуратура Ровенской области не соглашается с решением суда о домашнем аресте прокурора Игоря Чайки, которого подозревают в убийстве мачехи. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ровенской области Людмила Суржук.

По ее словам, решение Ровенского городского суда обжалуют в апелляционном порядке, готовятся соответствующие документы.

“Мы настаиваем на содержании подозреваемого под стражей. Также в судебном порядке решается вопрос об отстранении прокурора от занимаемой должности”, — отметила Л.Суржук.

Как сообщал УНН, вчера в прокуратуру Игорь Чайка пришел с адвокатом. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Ровенский городской суд отправил прокурора под круглосуточный домашний арест. И.Чайка своей вины не признал. Заявил, что защищался.

Семейная драма в райцентре Дубно случилась в эту субботу. Прокурор Тернопольской областной прокуратуры приехал к отцу, возникла ссора, завершившаяся стрельбой. Его 43-летняя мачеха погибла на месте, отца с тяжелыми ранениями госпитализировали. По версии прокуратуры, мотивом преступления стал спор за дом. И.Чайке грозит пожизненное заключение.

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