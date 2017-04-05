Ровенская прокуратура обжалует домашний арест прокурора И.Чайки
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Прокуратура Ровенской области не соглашается с решением суда о домашнем аресте прокурора Игоря Чайки, которого подозревают в убийстве мачехи. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ровенской области Людмила Суржук.
По ее словам, решение Ровенского городского суда обжалуют в апелляционном порядке, готовятся соответствующие документы.
“Мы настаиваем на содержании подозреваемого под стражей. Также в судебном порядке решается вопрос об отстранении прокурора от занимаемой должности”, — отметила Л.Суржук.
Как сообщал УНН, вчера в прокуратуру Игорь Чайка пришел с адвокатом. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Ровенский городской суд отправил прокурора под круглосуточный домашний арест. И.Чайка своей вины не признал. Заявил, что защищался.
Семейная драма в райцентре Дубно случилась в эту субботу. Прокурор Тернопольской областной прокуратуры приехал к отцу, возникла ссора, завершившаяся стрельбой. Его 43-летняя мачеха погибла на месте, отца с тяжелыми ранениями госпитализировали. По версии прокуратуры, мотивом преступления стал спор за дом. И.Чайке грозит пожизненное заключение.