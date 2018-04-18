Рівень заторів в столиці становить 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів досяг позначки в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.
Затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони, від метро “Шулявська” в бік Святошинського району), Голосіївському, вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів (в бік Печерського моста), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях. Затор утворилась на Набережному шосе в від моста Метро і до Поштової площі (в обидва боки — ремонтні роботи та ДТП).
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського (ремонтні роботи в районі Совських прудів), на вулицях Січових Стрільців, Дніпровській набережній, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу), Кільцевій дорозі та вулиці Вадима Гетьмана. Крім того, вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту)і вулиці Олени Теліги (в районі метро “Дорогожичі” ремонтні роботи)
Наразі рух на столичних мостах здійснюється без ускладнень.
Нагадаємо, у суботу, 21 квітня, біля будівлі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36) відбудеться передача місту Києву Кубків Ліги Чемпіонів УЄФА. Безпосередньо церемонія передачі Кубків ЛЧ проводитиметься із 12:40 до 13:00 перед будівлею міськадміністрації.