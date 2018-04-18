Уровень пробок в столице составляет 7 баллов

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны, от метро "Шулявская" в сторону Святошинского района), Голосеевском, улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах. Пробка образовалась на Набережном шоссе в от моста Метро и до Почтовой площади (в обе стороны - ремонтные работы и ДТП).

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского (ремонтные работы в районе Совских прудов), на улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола), Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана. Кроме того, улицы Саперно-Слободская (в сторону Южного моста) и улице Елены Телиги (в районе метро "Дорогожичи" ремонтные работы)

Сейчас движение на столичных мостах осуществляется без осложнений.

Напомним, в субботу, 21 апреля, у здания Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36) состоится передача городу Киеву Кубков Лиги Чемпионов УЕФА. Непосредственно церемония передачи Кубков ЛЧ будет проводиться с 12:40 до 13:00 перед зданием горадминистрации.