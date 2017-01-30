Рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Києві нижчий епідпорогу в 1,7 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За 4 тиждень зареєстровано 19 827 хворих на грип та ГРВІ, показник захворюваності склав 682,1, що є нижчим епідеміологічного порогу в 1,7 рази. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Наразі у столиці інтенсивність епідеміологічного процесу залишається на рівні характерному для даного періоду року. У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зменшення захворюваності серед дорослого населення та зростання серед дитячого. Так, дорослих захворіло 6 199 проти 7 533 — за 3 тиждень (зниження на 21,5%), дітей — 13 628 проти 12 317 (зростання на 9,6%). У структурі захворюваності діти складають 68,7% (за 3 тиждень 62,1%)”, — розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, до закладів охорони здоров’я міста за 4 тиждень госпіталізовано 266 осіб, із них 189 — це діти.
“Серед школярів зареєстровано незначне зростання захворюваності, 5474 випадків, що складає 40,2% (за 3 тиждень 4715 — 38,3% від загальної кількості захворілих дітей) та 27,6% (за 3 тиждень — 23,8%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — сказав заступник голови КМДА.