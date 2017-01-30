Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога в 1,7 раза

"Сейчас в столице интенсивность эпидемиологического процесса остается на уровне характерном для данного периода года. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается уменьшение заболеваемости среди взрослого населения и рост среди детского. Так, взрослых заболели 6199 против 7533 - за 3 неделю (снижение на 21,5%), детей - 13 628 против 12 317 (рост на 9,6%). В структуре заболеваемости дети составляют 68,7% (за 3 неделю 62,1%) ", - рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 4 неделю госпитализированы 266 человек, из них 189 - это дети.

"Среди школьников зарегистрировано незначительный рост заболеваемости, 5474 случаев, что составляет 40,2% (за 3 неделю 4715 - 38,3% от общего количества заболевших детей) и 27,6% (за 3 неделю - 23,8%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью ", - сказал заместитель председателя КГГА.