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Рівень захворюваності на грип і ГРВІ у Києві знизився на 20,4%

Рівень захворюваності на грип і ГРВІ у Києві знизився на 20,4%

Київ • УНН

 • 7528 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Протягом 26 та 27 грудня у столиці зареєстровано 16 684 хворих на грип і ГРВІ, що на 20,4% менше в порівняні з аналогічним періодом минулого тижня. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.

“Зниження відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, серед дорослого населення спостерігається зниження рівня захворюваності на 14,5%, а серед дітей — на 24,1%. Із загальної кількості захворілих — 9 668 дітей віком до 17 років. Серед них: віком до року захворіло 692 дітей (спостерігається зменшення захворілих на 12%), 3 478 дитини віком від 1 до 4 років (зменшення на 4,6%), від 5 до 9 років — 2 291 (зменшення на 25,9%), від 10 до 14 років — 1 875 (зменшення на 42,6%), від 15 до 17 років — 702 (зменшення на 36,5%). Серед школярів спостерігається зменшення рівня захворюваності на грип і ГРВІ (на 36,5%)”, —зазначив М.Поворозник.

За його словами, до закладів охорони здоров’я міста за 26 та 27 грудня госпіталізовано 232 особи, із них 132 — це діти.

“Ми продовжуємо епідеміологічний нагляд за станом захворюваності”, — додав заступник голови КМДА.

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