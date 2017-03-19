Рівень загрози кібератак підвищили у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Влада ФРН оголосили рівень “підвищеної готовності” до кібератак, заявив глава німецького Федерального департаменту з інформаційної безпеки Арне Шенеб’є, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ми відзначаємо атаки на урядові мережі стаються на щоденній основі,” — сказав він.
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Він також зазначив, що департамент знаходиться в постійному контакті з керівництвом країни напередодні парламентських виборів на випадок потенційної атаки.
Як повідомляв УНН, А.Меркель застерегла щодо можливих кібератак на енергосистему Німеччини.