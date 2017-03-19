Уровень угрозы кибератак повысили в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Власти ФРГ объявили уровень "повышенной готовности" к кибератакам, заявил глава немецкого Федерального департамента по информационной безопасности Арне Шенбом, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы отмечаем атаки на правительственные сети,, которые происходят на ежедневной основе", - сказал он.
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Он также отметил, что департамент находится в постоянном контакте с руководством страны накануне парламентских выборов в случае потенциальной атаки.
Как сообщал УНН, А.Меркель предостерегла о возможных кибератаках на энергосистему Германии.