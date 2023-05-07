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Рівень води у Дніпрі спадає, але у Києві досі є підтоплені території: де саме

Київ • УНН

 • 2402689 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Рівень води у річці Дніпро в столиці поступово спадає. Як пояснили у Київській міській військовій адміністрації, велика вода вже не несе загрози, однак деякі території все ще підтоплені, повідомляє УНН.

Деталі

«Станом на 10:00 07.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 299 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 14°C. В порівнянні з попереднім днем рівень водопілля зменшився на 4 см. Вже понад 2 тижні поспіль висота повіні в межах столиці коливається в районі 9 300 см, що менше на 60 см максимальних показників водопілля в середині квітня. Тож, наразі загроз місту велика вода не несе», - повідомили у КМВА.

Там додали, що аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий).

«При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває.», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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