Уровень воды в Днепре спадает, но в Киеве до сих пор есть подтопленные территории: где именно
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Уровень воды в реке Днепр в столице постепенно спадает. Как пояснили в Киевской городской военной администрации, большая вода уже не несет угрозы, однако некоторые территории все еще подтоплены, сообщает УНН.
Детали
«По состоянию на 10:00 07.05.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 299 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 14°C. По сравнению с предыдущим днем уровень половодья уменьшился на 4 см. Уже более 2 недель подряд высота наводнения в пределах столицы колеблется в районе 9 300 см, что меньше на 60 см максимальных показателей половодья в середине апреля. Поэтому, пока угроз городу большая вода не несет», - сообщили в КГВА.
Там добавили, что аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений остается І (желтый).
«При этом удерживается затопление поймы слоем около 45 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается.», — сообщил начальник КГГА Сергей Попко.