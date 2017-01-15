Рівень виробничого травматизму на Дніпропетровщині за 2016 рік збільшився на 15%
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 15 січня. УНН. Впродовж 2016 року на підприємствах, підконтрольних Головному управлінню Держпраці у Дніпропетровської області, травмувались 739 працівників, в тому числі смертельні травми отримали 48 робітників. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.
Порівняно з 2015 роком загальний рівень виробничого травматизму збільшився на 108 випадків (майже на 15%), рівень смертельного збільшився на 2 випадки. (Для порівняння: за 2015 рік на виробничих об’єктах регіону стався 631 нещасний випадок, в тому числі 46 — зі смертельними наслідками).
Серед нещасних випадків на підприємствах переважають падіння потерпілих (224 травмованих, в тому числі 5 загинули), падіння, обрушення предметів, матеріалів, породи (135 травмованих, з яких 5 загинули), дія рухомих предметів та деталей (126 травмованих, 8 загинули), дорожньо-транспортні пригоди під час виконання працівниками виробничих обов’язків (68 травмованих, 16 з яких загинули), травмування внаслідок протиправних дій сторонніх осіб (28 травмованих, 1 смертельно) тощо.
Протягом 2016 року сталися 82 випадки природної смерті працівників під час виконання трудових обов’язків (за 2015 рік зафіксовано 55 таких випадків).