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Рівень виробничого травматизму на Дніпропетровщині за 2016 рік збільшився на 15%

Київ • УНН

 • 6484 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 15 січня. УНН. Впродовж 2016 року на підприємствах, підконтрольних Головному управлінню Держпраці у Дніпропетровської області, травмувались 739 працівників, в тому числі смертельні травми отримали 48 робітників. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.

Порівняно з 2015 роком загальний рівень виробничого травматизму збільшився на 108 випадків (майже на 15%), рівень смертельного збільшився на 2 випадки. (Для порівняння: за 2015 рік на виробничих об’єктах регіону стався 631 нещасний випадок, в тому числі 46 — зі смертельними наслідками).

Серед нещасних випадків на підприємствах переважають падіння потерпілих (224 травмованих, в тому числі 5 загинули), падіння, обрушення предметів, матеріалів, породи (135 травмованих, з яких 5 загинули), дія рухомих предметів та деталей (126 травмованих, 8 загинули), дорожньо-транспортні пригоди під час виконання працівниками виробничих обов’язків (68 травмованих, 16 з яких загинули), травмування внаслідок протиправних дій сторонніх осіб (28 травмованих, 1 смертельно) тощо.

Протягом 2016 року сталися 82 випадки природної смерті працівників під час виконання трудових обов’язків (за 2015 рік зафіксовано 55 таких випадків).

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