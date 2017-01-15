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Уровень производственного травматизма на Днепропетровщине за 2016 увеличился на 15%

Уровень производственного травматизма на Днепропетровщине за 2016 увеличился на 15%

Киев • УНН

 • 6484 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 15 января. УНН. В течение 2016 на предприятиях, подконтрольных Главному управлению Гоструда в Днепропетровской области, травмировались 739 работников, в том числе смертельные травмы получили 48 работников. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ Гоструда в Днепропетровской области.

По сравнению с 2015 годом общий уровень производственного травматизма увеличился на 108 случаев (почти на 15%), уровень смертельных увеличился на 2 случая. (Для сравнения: 2015 год на производственных объектах региона произошел 631 несчастный случай, в том числе 46 - со смертельным исходом).

Среди несчастных случаев на предприятиях преобладают падение пострадавших (224 травмированных, в том числе 5 погибли), падение, обрушение предметов, материалов, породы (135 травмированных, из которых 5 погибли), действие движущихся предметов и деталей (126 травмированных, 8 погибли), дорожно-транспортные происшествия во время выполнения работниками производственных обязанностей (68 травмированных, 16 из которых погибли), повреждение вследствие противоправных действий посторонних лиц (28 травмированных, 1 смертельно) и др.

В течение 2016 произошли 82 случая естественной смерти работников во время выполнения трудовых обязанностей (2015 год зафиксировано 55 таких случаев).

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