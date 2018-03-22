Рівень вечірніх заторів в Києві досяг 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів досяг позначки в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух здебільшого ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.
Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Троєщини — ремонтні роботи) вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварах Лесі Українки (в обидві боки) та Дружби Народів (в бік моста Патона), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на вулиці Саперно-Слобідська (в обидві сторони), проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Дніпровській набережній, Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій, Кільцевій дорозі та вулиці Вадима Гетьмана. Крім того, на Столичному шосе (в бік Південного мосту), вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту — ДТП), Дніпровській набережній а також від метро “Шулявська” і до метро “Святошин”.
Наразі рух ускладнений на Московському та Південому мостах.
Нагадаємо, сьогодні вночі, у зв’язку з ремонтом, у Києві буде частково обмежений рух Південним мостом.