Уровень вечерних пробок в Киеве достиг 7 баллов

Так, движение основном затруднен в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Троещины - ремонтные работы) улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки ( в обе стороны) и Дружбы Народов (в сторону моста Патона), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки образовались на улице Саперно-Слободская (в обе стороны), проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой, Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана. Кроме того, на Столичном шоссе (в сторону Южного моста), улицы Саперно-Слободская (в сторону Южного моста - ДТП), Днепровской набережной а также от метро "Шулявская" и до метро "Святошин".

Сейчас движение затруднено на Московском и Южном мостах.

Напомним, сегодня ночью, в связи с ремонтом, в Киеве будет частично ограничено движение по Южному мосту.