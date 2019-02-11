Рівень тіньової економіки в Україні знизився до найнижчого рівня за 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. За розрахунками Мінекономрозвитку, у січні-вересні 2018 року рівень тіньової економіки склав 32% від офіційного ВВП, що на 1 відсотковий пункт менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт “Загальні тенденції тіньової економіки в Україні”, який щокварталу оприлюднює Мінекономрозвитку.
Порівнюючи аналогічні показники попередніх років слід зазначити, що 32% - найнижчий рівень за останні 10 років у розрахунку за період 9 місяців кожного року.
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Нагадаємо, у першому півріччі 2018 року рівень тіньової економіки склав теж 32% від офіційного ВВП, що на 3 відсоткових пункти менше порівняно з аналогічним періодом у 2017 році.