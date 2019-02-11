Уровень теневой экономики в Украине снизился до самого низкого уровня за 10 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. По расчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2018 года уровень теневой экономики составил 32% от официального ВВП, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет "Общие тенденции теневой экономики в Украине", который ежеквартально публикует Минэкономразвития.
Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, следует отметить, что 32% - это самый низкий уровень за последние 10 лет в расчете за период 9 месяцев каждого года.
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Напомним, в первом полугодии 2018 уровень теневой экономики составил тоже 32% от официального ВВП, что на 3 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.