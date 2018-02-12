Рівень тіньової економіки в Україні знизився до 33% ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Україні рівень тіньової економіки у січні-вересні 2017 року становив 33% ВВП, що менше на 3 відсоткових пункти, ніж у січні-вересні 2016 року, передає УНН з посиланням на дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Як зазначили у Мінекономрозвитку, детінізації економіки за підсумками 9 місяців 2017 року посприяло продовження процесів посткризової стабілізації економіки, покращення очікувань бізнесу та населення, послаблення інвестиційних ризиків на тлі відносної макрофінансової стабілізації та продовження процесів реформування економіки.
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Однак, як ідеться у звіті відомства, динаміка детінізації стримується нерозв’язаними проблемами: низькою довірою до інститутів влади, збереження значних викликів стабільності фінансової системи країни, наявністю непідконтрольних територій.
Нагадаємо, у дослідженні економіста Леандро Медіни з африканського департаменту МВФ і Фрідріха Шнейдера з Університету Кеплера зазначено, що сектор тіньової економіки України сягає 44,8% ВВП.