Уровень теневой экономики в Украине снизился до 33% ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Украине уровень теневой экономики в январе-сентябре 2017 года составил 33% ВВП, что меньше на 3 процентных пункта, чем в январе-сентябре 2016 года, передает УНН со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли.
Как отметили в Минэкономразвития, детенизации экономики по итогам 9 месяцев 2017 года поспособствовало продолжение процессов посткризисной стабилизации экономики, улучшение ожиданий бизнеса и населения, ослабление инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабилизации и продолжение процессов реформирования экономики.
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Однако, как говорится в отчете ведомства, динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами: низким доверием к институтам власти, сохранением значительных вызовов стабильности финансовой системы страны, наличием неподконтрольных территорий.
Напомним, в исследовании экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера указано, что сектор теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП.