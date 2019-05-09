Рівень свинцю в ґрунті біля собору Нотр-Дам в десятки разів перевищує норму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Рівень свинцю в ґрунті біля собору Паризької Богоматері в десятки разів перевищує норму після пожежі. Про це повідомляє BFM TV з посиланням на префектуру поліції, передає УНН.
Повідомляється, що аналіз зразків грунту, узятих в безпосередній близькості до собору, показав вміст в них свинцю 10-20 г на 1 кг, що значно вище допустимого показника в 0,3 г на 1 кг.
Відзначається, що забруднення свинцем може стати причиною сатурнізму (отруєння свинцем) - захворювання, яке особливо шкідливе для дітей та вагітних жінок. Отруєння свинцем може викликати психічні або психомоторні розлади, анемії і розлади травлення.
Разом з тим, за даними видання, рівень свинцю в повітрі відповідає нормі. Але, незважаючи на це, ці території біля собору Нотр-Дам закриті для публіки.
Нагадаємо, пожежа в соборі Паризької Богоматері почався ввечері 15 квітня, його вдалося повністю загасити тільки вранці 16 квітня.
Вогонь знищив шпиль, більшу частину покрівлі.
Слідчі вважають, що пожежа в Нотр-Даму почався біля основи шпиля.
Пізніше стало відомо, що задіяні на реставрації Нотр-Дама робочі курили на риштованні.
Як повідомляв УНН, через тиждень після руйнівної пожежі собору Паризької Богоматері туристів знову допустили до собору.