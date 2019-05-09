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Уровень свинца в почве возле собора Нотр-Дам в десятки раз превышает норму

Уровень свинца в почве возле собора Нотр-Дам в десятки раз превышает норму

Киев  •  УНН

 • 10010 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Уровень свинца в почве возле собора Парижской Богоматери в десятки раз превышает норму после пожара. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на префектуру полиции, передает УНН.

Сообщается, что анализ образцов почвы, взятых в непосредственной близости к собору, показал содержание в них свинца в 10-20 г на 1 кг, что значительно выше допустимого показателя в 0,3 г на 1 кг.

Отмечается, что загрязнение свинцом может стать причиной сатурнизма (отравления свинцом) – заболевания, которое особенно вредно для детей и беременных женщин. Отравление свинцом может вызвать психические или психомоторные расстройства, анемии и расстройства пищеварения.

Вместе с тем, за данными издания, уровень свинца в воздухе соответствует норме. Но, несмотря на это, эти территории возле собора Нотр-Дам закрыты для публики.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить только утром 16 апреля. 

Огонь уничтожил шпиль, большую часть кровли. 

Следователи считают, что пожар в Нотр-Даме начался у основания шпиля. 

Позже стало известно, что задействованные на реставрации Нотр-Дама рабочие курили на лесах

Как сообщал УНН, через неделю после разрушительного пожара собора Парижской Богоматери туристов снова допустили к собору.

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