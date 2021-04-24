Рівень смертності в США в 2020 році перевищив рівень часів "іспанки"

Деталі

Зазначається, що сплеск смертності від пандемії Covid-19 створив найбільший розрив між фактичним і очікуваним рівнем смертності в 2020 році - то, що епідеміологи називають "надлишковою смертністю" або смертністю понад норму.

Після пандемії 1918 року рівень смертності в країні постійно знижувався. Але в минулому році пандемія Covid-19 перервала цю тенденцію, незважаючи на століття поліпшень в медицині і громадській охороні здоров'я.

Крім смертельних випадків, які прямо приписують Covid-19, деякі надлишкові смертельні випадки в минулому році, швидше за все, були занижені з урахування вірусу або помилкових діагнозів чи опосередковано пов'язані з пандемією.

За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань, близько 10% смертей в минулому році можна безпосередньо віднести на рахунок COVID-19, який "обігнав" інші основні причини смерті. Коронавірус забрав понад півмільйона життів в США. В результаті пандемії 1918 року у країні загинули близько 675 тисяч осіб.

Доповнення

Станом на 24 квітня у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 146,2 млн людей. "Лідерами" залишаються США (32,735,704), Індія (16,602,456), Бразилія (14,238,110),



