Рівень смертності в США в 2020 році перевищив рівень часів "іспанки"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Рівень смертності в США в 2020 році був найвищим, що перевищує норму, коли-небудь зареєстровану в країні - навіть перевершивши лиха пандемії грипу 1918 року. Про це пише The New York Times, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що сплеск смертності від пандемії Covid-19 створив найбільший розрив між фактичним і очікуваним рівнем смертності в 2020 році - то, що епідеміологи називають "надлишковою смертністю" або смертністю понад норму.
Після пандемії 1918 року рівень смертності в країні постійно знижувався. Але в минулому році пандемія Covid-19 перервала цю тенденцію, незважаючи на століття поліпшень в медицині і громадській охороні здоров'я.
Крім смертельних випадків, які прямо приписують Covid-19, деякі надлишкові смертельні випадки в минулому році, швидше за все, були занижені з урахування вірусу або помилкових діагнозів чи опосередковано пов'язані з пандемією.
За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань, близько 10% смертей в минулому році можна безпосередньо віднести на рахунок COVID-19, який "обігнав" інші основні причини смерті. Коронавірус забрав понад півмільйона життів в США. В результаті пандемії 1918 року у країні загинули близько 675 тисяч осіб.
Доповнення
Станом на 24 квітня у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 146,2 млн людей. "Лідерами" залишаються США (32,735,704), Індія (16,602,456), Бразилія (14,238,110),