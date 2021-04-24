Уровень смертности в США в 2020 году превысил уровень времен "испанки"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Уровень смертности в США в 2020 году был самым высоким, что превышает норму, когда-либо зарегистрированную в стране - даже превзойдя бедствия пандемии гриппа 1918 года. Об этом пишет The New York Times, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что всплеск смертности от пандемии Covid-19 создал самый большой разрыв между фактическим и ожидаемым уровнем смертности в 2020 году - то, что эпидемиологи называют "избыточной смертностью" или смертностью сверх нормы.
После пандемии 1918 года уровень смертности в стране постоянно снижался. Но в прошлом году пандемия Covid-19 прервала эту тенденцию, несмотря на века улучшений в медицине и общественном здравоохранении.
Кроме смертельных случаев, которые прямо приписывают Covid-19, некоторые избыточные смертельные случаи в прошлом году, скорее всего, были занижены с учетом вируса или ошибочных диагнозов или косвенно связанные с пандемией.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 10% смертей в прошлом году можно непосредственно отнести на счет COVID-19, который "обогнал" другие основные причины смерти. Коронавирус унес более полумиллиона жизней в США. В результате пандемии 1918 года в стране погибли около 675 000 человек.
Дополнение
По состоянию на 24 апреля в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 146,2 млн людей. "Лидерами" остаются США (32,735,704), Индия (16,602,456), Бразилия (14,238,110),