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Рівень сепаратизму у Криму до 27 лютого 2014 року не зашкалював - Турчинов

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. До ранку 27 лютого 2014 року ситуація у Криму не відрізнялася від ситуації у деяких регіонах, де вирували сепаратистські настрої. Про це сьогодні під час доповіді в якості свідка в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

“У мене не було до 27 ранку інформації про початок російської агресії... До цього дня ситуація у Криму не відрізнялася від ситуації у Харкові чи Одесі, де російські спецслужби розгортали сепаратистські заколоти... На жаль, ми думали, що у Криму це була початкова фаза, а насправді це була завершальна фаза встановлення контролю з військовими”, — сказав Турчинов.

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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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