Уровень сепаратизма в Крыму до 27 февраля 2014 года не зашкаливал - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. К утру 27 февраля 2014 года ситуация в Крыму не отличалась от ситуации в некоторых регионах, где бушевали сепаратистские настроения. Об этом сегодня во время доклада в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил Секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"У меня не было до 27 утра информации о начале российской агрессии ... До этого дня ситуация в Крыму не отличалась от ситуации в Харькове или Одессе, где российские спецслужбы развернули сепаратистские мятежи ... К сожалению, мы думали, что в Крыму это была начальная фаза, а на самом деле это была завершающая фаза установления контроля с военными", - сказал Турчинов.
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Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева сообщил о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.