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Рівень радону в багатьох кропивницьких школах перевищує норму - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Кропивницькому нардепи спустилися на 300-метрову глибину Інгульської шахти Східного ГЗК, аби оцінити радіаційну загрозу у місті. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Костянтин Яриніч, передає УНН.

“Мої колеги на власні очі переконалися у тих ризиках, що спричиняються видобутком радіоактивної уранової руди, поклади якої проходять безпосередньо під житловими масивами міста. Персонал шахти та екологи, у свою чергу, розповіли про джерела радіоактивного забруднення нашого довкілля. Зокрема, вони пояснили цикл проникнення радону на поверхню”, — йдеться в дописі.

Також К.Яриніч додав, що після підняття на поверхню, колеги-депутати відвідали одну з найстаріших шкіл обласного центру — № 21 на вулиці Береговій. Рівень радону в її приміщеннях наразі перевищує допустимі норми. Аналогічна ситуація спостерігається щонайменше в 26 навчальних закладах регіону.

“Наприкінці дня колеги запевнили мене в тому, що в них немає жодних сумнівів у необхідності якнайшвидшого виділення 42 млн гривень задля запуску цільової програми радіаційного і соціального захисту нашого міста. Свідченням цьому стало підписання ними колективного депутатського звернення до Прем’єр-міністра України з ініціативою підтримати цю пропозицію. І на сьогодні, вже зібрано під зверненням підписи низки народних депутатів”, — зауважив нардеп.

Нагадаємо, Рахункова палата, після проведення аудиту ефективності використання держкоштів, спрямованих на виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу “Вектор” та експлуатацію його об’єктів, констатувала бездіяльність Мінприроди у сфері поводження з радіоактивними відходами. За даними відомства, Україна у 2018 році буде вимушена сплатити 20 млн доларів штрафних санкцій, якщо до цього часу не встигне виконати взяті зобов’язання.

Як раніше повідомляв УНН, Омбудсмен заявила, що Мінприроди самоусунулося від контролю за екологічною ситуацією.

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