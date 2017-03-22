Уровень радона во многих кропивницких школах превышает норму - нардеп

“Мои коллеги воочию убедились в тех рисках, вызванных добычей радиоактивной урановой руды, залежи которой проходят непосредственно под жилыми массивами города. Персонал шахты и экологи, в свою очередь, рассказали об источниках радиоактивного загрязнения нашей окружающей среды. В частности, они пояснили цикл проникновения радона на поверхность”, — говорится в сообщении.

Также К.Ярынич добавил, что после поднятия на поверхность, коллеги-депутаты посетили одну из старейших школ областного центра — № 21 на улице Береговой. Уровень радона в ее помещениях сейчас превышает допустимые нормы. Аналогичная ситуация наблюдается по меньшей мере в 26 учебных заведениях региона.

“В конце дня коллеги заверили меня в том, что у них нет никаких сомнений в необходимости скорейшего выделения 42 млн гривен для запуска целевой программы радиационной и социальной защиты нашего города. Свидетельством этому стало подписание ими коллективного депутатского обращения к Премьер-министру Украины с инициативой поддержать это предложение. И на сегодня, уже собраны под обращением подписи ряда народных депутатов”, — отметил нардеп.

Напомним, Счетная палата после проведения аудита эффективности использования госсредств, направленных на выполнение работ в сфере обращения с радиоактивными отходами неядерного цикла, строительство пускового комплекса “Вектор” и эксплуатацию его объектов, констатировала бездействие Минприроды в сфере обращения с радиоактивными отходами. По данным ведомства, Украина в 2018 году будет вынуждена заплатить 20 млн долларов штрафных санкций, если не успеет выполнить взятые обязательства.

Как ранее сообщал УНН, Омбудсмен заявила, что Минприроды самоустранилось от контроля за экологической ситуацией.