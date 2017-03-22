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Уровень радона во многих кропивницких школах превышает норму - нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Кропивницком нардепы спустились на 300-метровую глубину Ингульской шахты Восточного ГОКа, чтобы оценить радиационную угрозу в Кропивницком. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Константин Ярынич, передает УНН.

“Мои коллеги воочию убедились в тех рисках, вызванных добычей радиоактивной урановой руды, залежи которой проходят непосредственно под жилыми массивами города. Персонал шахты и экологи, в свою очередь, рассказали об источниках радиоактивного загрязнения нашей окружающей среды. В частности, они пояснили цикл проникновения радона на поверхность”, — говорится в сообщении.

Также К.Ярынич добавил, что после поднятия на поверхность, коллеги-депутаты посетили одну из старейших школ областного центра — № 21 на улице Береговой. Уровень радона в ее помещениях сейчас превышает допустимые нормы. Аналогичная ситуация наблюдается по меньшей мере в 26 учебных заведениях региона.

“В конце дня коллеги заверили меня в том, что у них нет никаких сомнений в необходимости скорейшего выделения 42 млн гривен для запуска целевой программы радиационной и социальной защиты нашего города. Свидетельством этому стало подписание ими коллективного депутатского обращения к Премьер-министру Украины с инициативой поддержать это предложение. И на сегодня, уже собраны под обращением подписи ряда народных депутатов”, — отметил нардеп.

Напомним, Счетная палата после проведения аудита эффективности использования госсредств, направленных на выполнение работ в сфере обращения с радиоактивными отходами неядерного цикла, строительство пускового комплекса “Вектор” и эксплуатацию его объектов, констатировала бездействие Минприроды в сфере обращения с радиоактивными отходами. По данным ведомства, Украина в 2018 году будет вынуждена заплатить 20 млн долларов штрафных санкций, если не успеет выполнить взятые обязательства.

Как ранее сообщал УНН, Омбудсмен заявила, что Минприроды самоустранилось от контроля за экологической ситуацией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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