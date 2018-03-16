Рівень обстрілів на лінії зіткнення на Донбасі зменшився на 82% - Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Минулого тижня рівень обстрілів на лінії зіткнення на Донбасі зменшився на 82% відповідно до попереднього тижня. Про це сьогодні сказав під час брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг, передає УНН.
"На початку минулого тижня сторони переважно припинили обстріли після того, як вони підтвердили відданість дотримання режиму припинення вогню. У місцях, які за минулі чотири роки стали уособленням насильства, СММ ОБСЄ здебільшого спостерігала відносне затишшя… Протягом тижня СММ ОБСЄ відзначила, що рівень насильства уздовж лінії зіткнення знизився на 82% у порівняні з позаминулим тижнем", - сказав він.
За його словами, на зафіксовані випадки використання озброєння, яке мало бути відведене, приходиться лише 4% від загальної кількості порушення режиму припинення вогню за минулий тиждень.
Зокрема, зазначив А.Хуг, таке озброєння минулого тижня використовувалося 13 разів у порівнянні з більш ніж 300 випадками застосування такого озброєння, зафіксованих за тиждень до того.
Нагадаємо, місія ОБСЄ не зафіксувала зрушень з відведення сил та засобів на Донбасі.