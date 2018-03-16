Уровень обстрелов на линии соприкосновения на Донбассе уменьшился на 82% - Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На прошлой неделе уровень обстрелов на линии соприкосновения на Донбассе уменьшился на 82% в соответствии с предыдущей неделей. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг, передает УНН.
"В начале прошлой недели стороны преимущественно прекратили обстрелы после того, как они подтвердили приверженность соблюдению режима прекращения огня. В местах, которые за прошедшие четыре года стали олицетворением насилия, СММ ОБСЕ по большей части наблюдала относительное затишье... В течение недели СММ ОБСЕ отметила, что уровень насилия вдоль линии соприкосновения снизился на 82% по сравнению с позапрошлой неделей", - сказал он.
По его словам, на зафиксированные случаи использования вооружения, которое должно быть отведено, приходится лишь 4% от общего количества нарушения режима прекращения огня за прошедшую неделю.
В частности, отметил А.Хуг, такое вооружение на прошлой неделе использовалось 13 раз по сравнению с более чем 300 случаями применения такого вооружения, зафиксированных за неделю до того.
Напомним, миссия ОБСЕ не зафиксировала сдвигов с отводом сил и средств на Донбассе.