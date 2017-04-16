Рівень лавинної небезпеки підвищився на Закарпатті

Якщо за попереднім прогнозом до 17 квітня включно прогнозували ІІ (помірний) рівень, то тепер у зв’язку із відлигою у високогір′ї Закарпатської області рівень лавинної небезпеки підвищився.

Відтак туристів закликали бути обережними і обов′язково ставити до відома рятувальників про свої плани піднятися у гори.

Нагадаємо, 15 квітня, синоптики попередили про дощ і мокрий сніг на Закарпатті.