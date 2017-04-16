Уровень лавинной опасности повысился на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 апреля. УНН. В течение ближайших двух суток на Закарпатье ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности, передает УНН со ссылкой на сообщение Закарпатского центра по гидрометеорологии.
Если по предыдущему прогнозу до 17 апреля включительно прогнозировали II (умеренный) уровень, то теперь в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской обл. уровень лавинной опасности повысился.
Поэтому туристов призвали быть осторожными и обязательно ставить в известность спасателей о своих планах подняться в горы.
Напомним, 15 апреля, синоптики предупредили о дождь и мокрый снег на Закарпатье .