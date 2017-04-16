Уровень лавинной опасности повысился на Закарпатье

Если по предыдущему прогнозу до 17 апреля включительно прогнозировали II (умеренный) уровень, то теперь в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской обл. уровень лавинной опасности повысился.

Поэтому туристов призвали быть осторожными и обязательно ставить в известность спасателей о своих планах подняться в горы.

Напомним, 15 апреля, синоптики предупредили о дождь и мокрый снег на Закарпатье .