Рівень кисню у р.Південний Буг сягнув нижче мінімального, може загинути риба - екологи
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 січня. УНН. У Хмельницькому може статися чергова екологічна катастрофа. Рівень кисню у р.Південний Буг сягнув нижче мінімального. Про це кореспонденту УНН розповів начальник відділу державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Олег Ліщук.
На сполох сьогодні "забили" жителі обласного центру. Як передає кореспондент УНН, сьогодні вранці, в районі міського пляжу люди спостерігали клуби пару і різкий запах аміаку.
На місце події приїхали інспектори-екологи, які відібрали проби води і заміряли рівень кисню у Південному Бузі.
"Рівень кисню у воді нижче мінімально допустимого. При нормі 4 мг на дециметр кубічний, прибори зафіксували 3,8. Решта інструментально-лабораторних досліджень будуть відомі за 5 днів", - розповів кореспонденту УНН О.Ліщук.
Еколог каже, що рибу у річці потрібно рятувати: робити ополонки і отвори в кризі, аби риба не загинула від задухи.
Як повідомляв УНН, влітку 2016 р. риба гинула у річці Південний Буг у Хмельницькому.