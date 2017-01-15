Уровень кислорода в реке Южный Буг ниже минимально допустимого, может погибнуть рыба - экологи
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 января. УНН. В Хмельницком может произойти очередная экологическая катастрофа. Уровень кислорода в реке Южный Буг ниже минимально допустимого. Об этом корреспонденту УНН рассказал начальник отдела государственной экологической инспекции в Хмельницкой области Олег Лищук.
Тревогу сегодня "забили" жители областного центра. Как передает корреспондент УНН, сегодня утром, в районе городского пляжа люди наблюдали клубы пара и резкий запах аммиака.
На место происшествия приехали инспекторы-экологи, которые отобрали пробы воды и замеряли уровень кислорода в Южном Буге.
"Уровень кислорода в воде ниже минимально допустимого. При норме 4 мг на дециметр кубический, приборы зафиксировали 3,8. Остальные инструментально-лабораторные исследования будут известны через 5 дней", - рассказал корреспонденту УНН О.Лищук.
Эколог говорит, что рыбу в реке нужно спасать: делать проруби и отверстия во льду, чтобы рыба не погибла от удушья.
Как сообщал УНН, летом 2016 года рыба погибала в реке Южный Буг в Хмельницком.