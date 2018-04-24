Рівень довіри до українських ЗМІ на окупованому Донбасі зменшився - МІП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Рівень довіри жителів тимчасово окупованих регіонів Донецької області до українських ЗМІ у 2017 році зменшився до 16% порівняно з 30% у 2016 році. Про це під час презентації aналітичного звіту за результатами соціологічного дослідження "Особливості свідомості та ідентичності жителів підконтрольних та окупованих територій Донецької області" заявила заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає УНН.
“Ключова цифра — втрата довіри до українських ЗМІ. Сукупна доля довіри в 2016 році складала 30%, серед яких 9% повністю довіряли, 21% скоріше довіряли, то в 2017 році рівень сукупної довіри дорівнює 16%, серед яких 4% повністю довіряють, а 12% — частково довіряють”, — повідомила Джапарова.
Як повідомляв УНН, у МІП узгоджують питання будівництва нової телерадіовежі для сигналу на окуповану Донеччину.