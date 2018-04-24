Уровень доверия к украинским СМИ в оккупированном Донбассе уменьшился - МИП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Уровень доверия жителей временно оккупированных регионов Донецкой области к украинским СМИ в 2017 году уменьшился до 16% по сравнению с 30% в 2016 году. Об этом во время презентации aналитичного отчета по результатам социологического исследования "Особенности сознания и идентичности жителей подконтрольных и оккупированных территорий Донецкой области" заявила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает УНН.
"Ключевая цифра - потеря доверия к украинским СМИ. Совокупная доля доверия в 2016 году составляла 30%, среди которых 9% полностью доверяли, 21% скорее доверяли, а в 2017 году уровень совокупной доверия равен 16%, среди которых 4% полностью доверяют, а 12% - частично доверяют" , - сообщила Джапарова.
Как сообщал УНН, в МИП согласовывают вопросы строительства новой телерадиовышки для сигнала на оккупированную Донецкую область.