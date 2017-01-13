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Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у 10 регіонах — поліція

Київ • УНН

 • 7933 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Станом на сьогодні критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у десяти регіонах України та ще в дев’яти областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.

За минулу добу критичною за рівнем аварійності є ситуація у десяти регіонах України. Зокрема, у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській і Луганській областях зафіксовано критичний рівень аварійності. Ще в дев’яти областях рівень аварійності залишається високим.

Крім того, в Одеській області на автошляхах Р-55 та Р-71 обмежено рух автотранспорту.

Нагадаємо, через негоду на автошляхах України за добу загинуло 6 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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