Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у 10 регіонах — поліція

За минулу добу критичною за рівнем аварійності є ситуація у десяти регіонах України. Зокрема, у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській і Луганській областях зафіксовано критичний рівень аварійності. Ще в дев’яти областях рівень аварійності залишається високим.

Крім того, в Одеській області на автошляхах Р-55 та Р-71 обмежено рух автотранспорту.

Нагадаємо, через негоду на автошляхах України за добу загинуло 6 осіб.