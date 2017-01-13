Уровень аварийности на дорогах остается критическим в 10 регионах - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На сегодня критической по уровню аварийности остается ситуация в десяти регионах Украины и еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Украины.
За прошедшие сутки критической по уровню аварийности остается ситуация в десяти регионах Украины. В частности, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях зафиксировали критический уровень аварийности. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким.
Кроме того, в Одесской области на автодорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта.
Напомним, из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибло 6 человек.