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Рішення суду ООН щодо юрисдикції за позовом України проти РФ очікують до кінця року

Рішення суду ООН щодо юрисдикції за позовом України проти РФ очікують до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Рішення Міжнародного суду ООН щодо юрисдикції за позовом України проти Російської Федерації очікують до кінця року. Про це журналістам заявила заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після розгляду справи у Міжнародному Суді ООН щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, передає УНН.

"За підсумками цього тижня суд буде вирішувати, чи є у нього юрисдикція по всім заявленим нами порушенням, а потім прийме рішення. Рішення по юрисдикції ми очікуємо до кінця року", - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, у червні 2018 року Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії. 

Сьогодні, 3 червня, Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ.

Українські Національні Новини

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