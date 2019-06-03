Рішення суду ООН щодо юрисдикції за позовом України проти РФ очікують до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Рішення Міжнародного суду ООН щодо юрисдикції за позовом України проти Російської Федерації очікують до кінця року. Про це журналістам заявила заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після розгляду справи у Міжнародному Суді ООН щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, передає УНН.
"За підсумками цього тижня суд буде вирішувати, чи є у нього юрисдикція по всім заявленим нами порушенням, а потім прийме рішення. Рішення по юрисдикції ми очікуємо до кінця року", - зазначила Зеркаль.
Нагадаємо, у червні 2018 року Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії.
Сьогодні, 3 червня, Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ.