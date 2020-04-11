Рішення про заборону українцям виходити з дому в регіонах є рекомендаційним - Нацполіція

КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Нацполіції повідомили, що рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в регіонах щодо обмеження свободи пересування громадян в певні години має рекомендаційний характер, адже комендантська година може бути запроваджена лише за умови введення надзвичайного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.