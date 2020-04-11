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Рішення про заборону українцям виходити з дому в регіонах є рекомендаційним - Нацполіція

Київ • УНН

 • 16275 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Нацполіції повідомили, що рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в регіонах щодо обмеження свободи пересування громадян в певні години має рекомендаційний характер, адже комендантська година може бути запроваджена лише за умови введення надзвичайного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

“Рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересування громадян носять рекомендаційний характер”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що при цьому в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.

“У кількох регіонах місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13-ї години 11 квітня до 06-ї години ранку 13 квітня). Утім це рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови введення правового режиму надзвичайного стану”, — повідомили в управлінні комунікації.

Нагадаємо, у трьох областях на вихідних хочуть ввести комендантську годину через коронавірус.

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