Рішення про заборону українцям виходити з дому в регіонах є рекомендаційним - Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Нацполіції повідомили, що рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в регіонах щодо обмеження свободи пересування громадян в певні години має рекомендаційний характер, адже комендантська година може бути запроваджена лише за умови введення надзвичайного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.
“Рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересування громадян носять рекомендаційний характер”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що при цьому в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.
“У кількох регіонах місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13-ї години 11 квітня до 06-ї години ранку 13 квітня). Утім це рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови введення правового режиму надзвичайного стану”, — повідомили в управлінні комунікації.
Нагадаємо, у трьох областях на вихідних хочуть ввести комендантську годину через коронавірус.