Решение о запрете украинцам выходить из дома в регионах является рекомендательным - Нацполиция

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33968 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42499 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59349 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130580 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Нацполиции сообщили, что решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах по ограничению свободы передвижения граждан в определенные часы носит рекомендательный характер, ведь комендантский час может быть введен только при условии введения чрезвычайного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

“Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер”, — говорится в сообщении.

Указано, что при этом в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

“В ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля по 06 часов утра 13 апреля). Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения”, — сообщили в управлении коммуникации.

Напомним, в трех областях на выходных хотят ввести комендантский час из-за коронавируса.

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