Решение о запрете украинцам выходить из дома в регионах является рекомендательным - Нацполиция

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Нацполиции сообщили, что решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах по ограничению свободы передвижения граждан в определенные часы носит рекомендательный характер, ведь комендантский час может быть введен только при условии введения чрезвычайного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.