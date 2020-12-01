Рішення про відтермінування касових апаратів нікого не влаштовує, будемо шукати компроміс - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні, 1 грудня, Рада підтримала законопроект про відтермінування на 1 рік фіскалізації ФОПів. Своїм рішення парламентарі показали, що чують підприємців. Про це у своєму Facebook написала народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
Зазначимо, що мова про законопроект № 4439-д.
Документ враховує низку вимог ФОПів, коментує Верещук, додаючи, що деякі з них все-таки не були підтримані.
"Чи отримали ФОПи все, що хотіли? Ні, не отримали, бо вони хотіли не відтермінування, а скасування фіскалізаціі. Деякі їх вимоги не були прийняті.
Чи отримала влада те, що хотіла? Звісно, ні, бо влада хотіла фіскалізаціі. Натомість, з огляду на коронакризу, влада пішла на поступки.
Але важливе інше. Сьогодні влада показала, що чує людей та здатна діяти розумно та конструктивно", - пише нардеп.
Верещук закликала ФОПів діяти розумно та конструктивно.
"Займатись бізнесом, а не політикою. Давайте за цей рік відтермінування напрацюємо якісні законодавчі зміни в регулюванні ФОПів", - резюмувала нардеп.