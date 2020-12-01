Рішення про відтермінування касових апаратів нікого не влаштовує, будемо шукати компроміс - Верещук

Зазначимо, що мова про законопроект № 4439-д.

Документ враховує низку вимог ФОПів, коментує Верещук, додаючи, що деякі з них все-таки не були підтримані.

"Чи отримали ФОПи все, що хотіли? Ні, не отримали, бо вони хотіли не відтермінування, а скасування фіскалізаціі. Деякі їх вимоги не були прийняті.

Чи отримала влада те, що хотіла? Звісно, ні, бо влада хотіла фіскалізаціі. Натомість, з огляду на коронакризу, влада пішла на поступки.

Але важливе інше. Сьогодні влада показала, що чує людей та здатна діяти розумно та конструктивно", - пише нардеп.

Верещук закликала ФОПів діяти розумно та конструктивно.

"Займатись бізнесом, а не політикою. Давайте за цей рік відтермінування напрацюємо якісні законодавчі зміни в регулюванні ФОПів", - резюмувала нардеп.