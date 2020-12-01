Решение об отсрочке кассовых аппаратов никого не устраивает, будем искать компромисс - Верещук

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня, 1 декабря, Рада поддержала законопроект об отсрочке на 1 год фискализации ФЛП. Своим решением парламентарии показали, что слышат предпринимателей. Об этом в своем Facebook написала народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Отметим, что речь о законопроекте № 4439-д.

Документ учитывает ряд требований ФЛП, комментирует Верещук, добавляя, что некоторые из них все же не были поддержаны.

"Получили ли ФЛП все, что хотели? Нет, не получили, потому что они хотели не отсрочку, а отмену фискализации. Некоторые их требования не были приняты.

Получила ли власть то, что хотела? Конечно, нет, потому что власть хотела фискализации. Зато, учитывая коронакризис, власти пошли на уступки.

Но важно другое. Сегодня власть показала, что слышит людей и способна действовать разумно и конструктивно", - пишет нардеп.

Верещук призвала ФЛП действовать разумно и конструктивно.

"Заниматься бизнесом, а не политикой. Давайте за этот год отсрочки выработаем качественные законодательные изменения в регулировании ФЛП", - резюмировала нардеп.

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