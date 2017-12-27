Рішення про відкликання законопроекту про звільнення голови НАБУ приймалося в Україні - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Рішення про відкликання законопроекту, яким парламенту надається право звільняти голову НАБУ, приймалося в Україні. Про це під час інтерв’ю "5 каналу" заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН.
“Питання звільнення голови НАБУ через рішення парламенту викликало великий резонанс. Можу сказати, що рішення зняти цей законопроект — це було рішення українське і було прийняте в Україні. Я вважаю, що воно було правильно прийнято — будь які моменти, які можуть привести до розриву із нашими стратегічними партнерами є смертельними для України”, — розповів Парубій.
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Він додав, що йому “довелося в 3 ночі давати доручення Апарату ВР, щоб його зняти з порядку денного”.
Нагадаємо, у США заявили, що Вашингтон має зупинити допомогу уряду України в разі голосування ВР за законопроект щодо звільнення голови НАБУ.