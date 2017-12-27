Решение об отзыве законопроекта об увольнении директора НАБУ принималось в Украине - Парубий

"Вопрос освобождения председателя НАБУ по решению парламента вызвало большой резонанс. Могу сказать, что решение снять этот законопроект - это было решение украинское и было принято в Украине. Я считаю, что это было правильно принято - любые моменты, которые могут привести к разрыву с нашими стратегическими партнерами являются смертельными для Украины", - рассказал Парубий.

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Он добавил, что ему "пришлось в 3 ночи давать поручения Аппарату ВР, чтобы его снять с повестки дня".

Напомним, в США заявили, что Вашингтон должен остановить помощь правительству Украины в случае голосования ВР за законопроект об увольнении председателя НАБУ.