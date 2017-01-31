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Рішення про повномасштабну евакуацію Авдіївки наразі не приймається - П.Жебрівський (доповнено)

Рішення про повномасштабну евакуацію Авдіївки наразі не приймається - П.Жебрівський (доповнено)

Київ • УНН

 • 6158 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Рішення про повномасштабну евакуацію в Авдіївці поки що не приймалося. Про це на своїй сторонці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.

"Рішення про повномасштабну евакуацію не приймаємо. Але вже повністю підготувались до неї на випадок оголошення евакуації", - повідомив голова ВЦА.

Крім того, П.Жебравський повідомив, що в Авдіївці поранено ще одного цивільного.

"Станом на 12:45 режиму тиші все ще нема. Російські бойовики продовжують обстріл. В Авдіївці є один поранений серед місцевих мешканців", - зазначив П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, режим тиші в Авдіївці, який за домовленістю мав розпочатися о 12:00, досі не дотримується, з міста до Костянтинівки вивезли чотирьох важкохворих і людей з особливими потребами.

Нагадаємо, режиму тиші в Авдіївці усе ще немає, бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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