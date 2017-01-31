Решение о полномасштабной эвакуации Авдеевки пока не принимается - П.Жебривский (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Решение о полномасштабной эвакуации в Авдеевке пока не принималось. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Решение о полномасштабной эвакуации не принимаем. Но уже полностью подготовились к ней на случай объявления эвакуации", - сообщил глава ВГА.
Кроме того, П.Жебривский сообщил, что в Авдеевке ранили еще одного гражданского.
"По состоянию на 12:45 режима тишины все еще нет. Российские боевики продолжают обстрел. В Авдеевке один ранен среди местных жителей", - добавил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, режим тишины в Авдеевке, который по договоренности должен был начаться в 12:00, до сих пор не соблюдается, из города в Константиновку вывезли четырех тяжелобольных и людей с особыми потребностями.
Напомним, режима тишины в Авдеевке все еще нет, боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.