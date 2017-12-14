Рішення про безвіз з Канадою можна очікувати не раніше березня - посол

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Уповноважений посол Канади в Україні Роман Ващук розповів, коли Канадський уряд буде приймати рішення відносно рекомендацій, оприлюднених у середу урядовим комітетом Канади, які включають військову підтримку, безвізовий режим, а також посилення санкцій проти РФ. Про це він сказав сьогодні у Києві, відповідаючи на питання кореспондента УНН.

“Щодо того, як у нас підходять до парламентських звітів, зазвичай уряду дається 3 місяці, щоб прочитати, подумати і оцінити рекомендації, і до кінця місяця березня має бути офіційна відповідь урядової сторони на цей парламентський звіт. У тому числі ми будемо осмислювати і вийдемо із офіційної відповіді на ці рекомендації”, — сказав посол.

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На уточнююче запитання, коли українці можуть очікувати на безвізовий режим з Канадою, Ващук зазначив, що “краще чекати процес осмислювання і відповідей” канадського уряду, тобто не раніше березня 2018 року.

Нагадаємо, Канада наступного року витратить близько 65 млн доларів на оборонну підтримку в Україні.

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